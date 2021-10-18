İstanbul’da yağmur, ilk iş gününde trafiği vurdu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İHA'da yer alan habere göre gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK 07.30'DA YÜZDE 60'A ULAŞTI

Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

SAAT: 08.00'DE YOĞUNLUK YÜZDE 63 OLDU

DHA'da yer alan habere göre İBB trafik verilerinde yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.