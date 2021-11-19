AA

Trafik ışıklarının olmadığı Sinop'ta 13 yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi Halis Arslan'ı, sokak köpeği "Köpük" yalnız bırakmıyor.

AA'nın haberine göre Arslan'ın yolu, yaklaşık bir yıl önce çevredeki esnafın Köpük adını verdiği sokak köpeği ile kesişti. Yanına gelince su ve yiyecek verdiği köpek, Arslan'ın o günden sonra mesai saatleri içindeki en sadık arkadaşı oldu.

Köpük, mesai boyunca Arslan'ın yanından ayrılmıyor. Arslan ile Köpük'ün dostluğu görenlerin de ilgisini çekiyor.

Polis memuru Halis Arslan, Köpük ile dostluklarının çok özel olduğunu söyledi.

Her gün yanına gelen Köpük'ü görmediğinde gözlerinin onu aradığını ifade eden Arslan, "Sabah işe geldiğimde beni aracımı park ettiğim yerde bekliyor. Gün boyu yanımdan ayrılmıyor" dedi.

Arslan, sabah ve öğle saatlerinde yemek yerken Köpük'ün de karnını doyurduğunu belirterek, "Kendi ihtiyacım olmasa bile veya görev icabı kavşaktan ayrılamasam da gözüm hep onda. Mutlaka onu doyurmalıyım. Kısa süre de olsa mesaiye ara verip Köpük'ü doyuruyorum" diye konuştu.

"DÖRT GÜN AYRI KALDIK, HİÇBİR ŞEY YEMEMİŞ"

Rahatsızlanan köpeğin bir süre Sinop Belediyesine ait barınakta kaldığını söyleyen Arslan, şunları aktardı:

"Son zamanlarda biraz rahatsızlanmıştı. Barınağa aldırdık, sağ olsunlar güzel bir şekilde tedavisi yapıldı. Yalnız Köpük'ün orada kaldığı dört gün süresince hiçbir şey yemediğini öğrendim. Aşırı üzüldüm. 'Böyle olmaz Köpük'ü tekrar yanıma getirin' dedim. Geldiğinde çok zayıflamıştı. Şimdi buluştuk, tekrar beraber görev yapmaya devam ediyoruz."

Esnaf Aynur Arslan da "Bizim de bir süredir dikkatimizi çekiyor. Halis Bey'i zaten biliyoruz, uzun süredir burada görev yapıyor. Şimdi Köpük ile görüyoruz devamlı ve çok mutlu oluyoruz. Dışarıdan bakınca çok güzel bir dostluk görüntüsü" dedi.