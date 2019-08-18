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HaberlerFutbol

Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig 2019 - 2020 transfer sezonu

Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun başlamasının ardından transfer döneminin ne zaman biteceği merak ediliyor. Süper Lig takımları yaptıkları transferler ile kadrolarını güçlendirirken 2019 - 2020 sezonu başladı. Peki Transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 2019 - 2020 transfer sezonu...

Spor Toto Süper Lig

Transfer dönemi ne zaman bitecek? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Transfer döneminde sona yaklaşırken Süper Lig takımları kadrolarına son takviyeleri yapıyor. İşte Süper Lig 2019 - 2020 transfer sezonu...

 

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? 2019 - 2020

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.

Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı ve 2 Eylül tarihinde bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

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