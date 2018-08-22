Burak Yılmaz bombası! Geri dönüyor...

Galatasaray'dan Çin'e transfer olduktan sonra Türkiye'ye eski kulübü Trabzonspor'la dönen Burak Yılmaz yine gündemden düşmüyor! Tecrübeli futbolcu için diğer bir eski kulübü devreye girdi!