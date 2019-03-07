Trabzonspor, ligde kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. İki takım içinde hayati önem taşıyan ve Trabzonspor maçına dönüm noktası olarak gören rakipleri karşısında bordo-mavililerde söz konusu maçları Avrupa Kupalarına katılma adına önemli bir viraj olarak değerlendiriyor. Ligde Ege temsilcisinin 21, Erzurumspor'un ise 22 puanı bulunuyor.
MİLLİ ARAYA KADAR HEDEF 43 PUAN
Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren rakipleri Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından 6 puanla ayrılarak, Avrupa Kupalarına katılma adına milli araya moralli girmek istiyor. Spor Toto Süper Lig, A Milli Takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar nedeniyle 19 gün ara verilecek. Bordo-mavililer, 16 Mart'ta oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra gireceği milli arada sakat oyuncularında takıma dönmesiyle birlikte ligin geri kalan bölümüne eksiklerini büyük oranda gidermiş olacak.
YAŞAR KEMAL UĞURLU, TRABZONSPOR'UN BU SEZON 3. MAÇINI YÖNETECEK
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ogel ve Candaş Elbil yapacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon ise bordo-mavililerin 3. kez maçını yönetecek. Trabzonspor'un sahasında Sivasspor'u 3-1 ve deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.
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