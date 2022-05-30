Pandemi ile hızla yükselen e-ticaret sektörü yurtdışı atağına kalktı. Türkiye’den doğan Trendyol, ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de açtı. Pazara moda kategorisi ile giren şirket Lüksemburg, Amsterdam'da ve Londra'da da ofis açmayı ve 2023 yılında globalde 1 milyar dolarlık global satış hacmi hedefliyor. Avrupa'da ve Orta Doğu'da satın alma için birkaç şirketi inceleyen Trendyol, bu yıl birini tamamlamayı öngörüyor.

2023 HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Berlin'de açılış dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, geçtiğimiz yıl tamamladıkları yatırım turuyla Türkiye’den çıkan ilk “decacorn” olduklarını, yatırımlarına hız verdiklerini söyledi.

2023 yılında toplam global satış hacmi hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Çetin "Yüzde 100 Made in Türkiye' damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sunacağız. Hedefimiz önümüzdeki 5 sene içinde ciromuzun 3'te birinin e-ihracattan gelmesi" diye konuştu.

Açılış dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına Trendyol Grubu İK Lideri Beti Yuhay Almozlino,Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Lideri İrem Poyraz, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan ve Trendyol Grubu Uluslararası Pazarlar Lideri Shibu Tharakan Poyraz katıldı.

'İNGİLTERE'DE DE OFİS AÇACAĞIZ'

Berlin’i Amsterdam ve Lüksemburg ofislerinin takip edeceğini belirten Çağlayan Çetin, yakın bir zaman önce Polonya’da ilk depolarını açtıklarını söyledi. Çetin; “Gelecek yıl İngiltere’de ofis açmayı planlıyoruz. Avrupa'yı, Orta Doğu ve diğer pazarlar takip edecek. Buralarda da depo yatırımlarımız olacak. 3 yıl içerisinde yurtdışında ulaştığımız müşteri sayısını 15 kat arttırmak istiyoruz. Satıcılarımızın global müşterilere gerçekleştirdiği satışlardan elde ettikleri geliri de 35 kat artıracağız. Hedefimiz EMEA bölgesinin de (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) lider e-ticaret şirketi olmak” dedi.

'ORTAKLIK VE ALIMLARI İNCELİYORUZ'

Çetin, ''Avrupa'da ve Orta Doğu'da ciddi şirket ortaklıkları, ciddi şirket alımlarını da şu anda inceliyoruz. Yılbaşına kadar bunlardan en azından bir tanesini gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

Soldan sağa: Ikshwaku Dwivedi, Trendyol Grubu Uluslararası Pazarlar İş Süreçleri Geliştirme Lideri İrem Poyraz, Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Lideri Begüm Tekin, Trendyol Kurucu Ortağı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu Başkanı Shibu Tharakan, Trendyol Grubu Uluslararası Pazarlar Lideri Erdem İnan, Trendyol Grubu CMO’su Beti Yuhay Almozlino, Trendyol Grubu İK Lideri

'MODA KATEGORİSİYLE GİRDİK'

Çetin, yurt dışı pazarlara, en güçlü oldukları alan olan moda kategorisi ile girdiklerini, zaman içinde Türkiye'deki gibi bir ürün çeşitliliğini yurt dışında da sunacaklarını söyledi.

Almanya operasyonu başladığından beri trendyol.com/de üzerinden 90 milyon Euro değerinde satış gerçekleştirdiklerini aktaran Çetin, Almanya pazarında yılsonunda 400 milyon Euro gelire, 3 yıl içinde de yaklaşık 3 milyar Euro değerinde hacme ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Almanya'da 1 milyon kişinin Trendyol aplikasyonunu indirdiğini aktaran Çetin bir yıl içinde satışları 4'e katladıklarını belirtti. SimilarWeb verilerine göre, Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform olduklarını söyleyen Çetin, şöyle konuştu: "Ürünlerimiz yüzde 100 Türk ürünü. Almanya e-ticarette çok rekabetçi bir pazar, büyük oyuncular var. Bunların içinde 4'üncü oyuncu olmayı başardık. Yılbaşına dek üçüncülük hedefliyoruz.''

Çetin, şu anda Almanya'daki müşterilerin yüzde 30'unun Türk, yüzde 70'inin ise Alman olduğunu, sepet ortalamasının ise 60-65 Euro bandında bulunduğunu bildirdi.

'E-İHRACATIN PAYINI YÜZDE 33'E ÇIKARACAĞIZ'

5 yıl içinde Trendyol’un toplam satışlarında e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetin, “Esnafımızı ve KOBİ’lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile e-ihracat ekseninde yaptığımız işbirliği kapsamında, Türkiye’nin önde gelen markalarının global müşteriler ile buluşmasını hızlandıracağız. Bu doğrultuda teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.

Trendyol markalı ürünlerinin büyük çoğunluğu Anadolu'da yer alan 300’e yakın üretici tarafından üretildiğini belirten Çetin, “Şu an trendyol.com/de üzerinden de satışını gerçekleştirdiğimiz Trendyol markalı, “Yüzde 100 Made in Türkiye” ürünleri üreten üreticilerimiz 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu üreticilerimizin yüzde 45’inin kadın girişimcilerden oluşmasından da ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimizin bulunduğu iller arasında Adana, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Giresun, Karaman, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Samsun ve Sivas gibi Anadolu’nun dört bir köşesinden iller yer alıyor” dedi.

Trendyol üzerinden Türkiye’de gerçekleşen satışların yüzde 70’ini yerli ürünlerin oluşturduğunu kaydeden Çetin 83 bin satıcının Trendyol’da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye’de ürettiğine dikkat çekti.

GÜNDE 1 MİLYON PAKET

Çetin, Türkiye'de günde 1 milyon paket çıkardıklarını, yurt dışına ise günlük çıkan paket sayısının 60 bin olduğunu bildirdi. Çetin, Türkiye'den kargo süresinin yaklaşık 4 gün olduğunu, 2 günde teslim edilen siparişler de bulunduğunu aktararak, buna rağmen süreyi hızlandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çetin, 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirdiklerini ve toplamda 6 milyon sipariş aldıklarını anımsatarak, "2021'de gerçekleştirdiğimiz ihracat Avrupa'dan Orta Doğu ve Afrika'ya, çok geniş bir coğrafyada 100'e yakın ülkeyi kapsıyor. e-ihracatın yüzde 66'sını Avrupa ülkelerine yaparken, yüzde 23'ünü Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerine yaptık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

'ÜÇ DEPO VE AKTARMA MERKEZİ AÇACAĞIZ'

Trendyol’un Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Çağlayan Çetin; “Trendyol, 30 milyondan fazla müşteriyi 260 bin satıcıyla buluşturan, yaşayan ve sürekli gelişen bir ekosistemi temsil ediyor. Bu yıl içerisinde ülkemizde de önemli yatırımlarımız hayata geçecek. Trabzon, Adana ve Ankara’da açacağımız üç depo ve aktarma merkezi ile 4.000’i aşkın kişilik istihdam sağlayacağız. 400 bin metrekare olan operasyon alanımız 1 milyon metrekareye çıkacak. Aynı zamanda da Trendyol bünyesinde çalışan mühendis sayımızı da 1.500’den 3.500’e çıkararak, Ar-Ge çalışmalarımıza da hız kazandırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor dedi”

Çetin, Trendyol'un 260 binden fazla satıcısıyla yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam yarattığını söyledi. Çetin ''Satıcıların yüzde 85’i cirosunu, yüzde 68’i istihdamını artırdı'' dedi.

'E-İHRACATIN GELİŞİMİ İÇİN KRİTİK'

Yeni e-ticaret yasası hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağlayan Çetin, “Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret yasa tasarısı hazırlığından haberdarız ancak yasa henüz görüşe açılmadığından detaylı yorum yapmam doğru olmaz. Mevzuatımızın yüzbinlerce işletmenin e-ticaret yapmasına imkan veren pazaryerlerinin yurtdışı büyümesini desteklemesinin, e-ihracatın gelişimi için de kritik olduğunu düşünüyoruz” dedi.

'HALKA ARZ İÇİN ACELEMİZ YOK'

Halka açılma planları olup olmadığı sorusu üzerine Çetin, "Her teknoloji şirketi gibi bizim de halka açılma planımız var ama acelemiz yok, halka açık olmanın verdiği avantajların da farkındayız ama acelemiz yok. Biz özellikle uluslararası büyümemize odaklanmak istiyoruz. Halka arzımızı yaptığımızda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük e-ticaret şirketi olarak halka arz yapmak istiyoruz, hedefimiz o." diye konuştu.