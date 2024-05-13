Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın puan durumu ne? İşte 2023-24 sezonu güncel puan durumu!
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla sona erdi. Lig'in zirvesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu 10 müsabakada aynı saatte oynandı. Maçların sonuçlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'de güncel puan tablosu yeniden şekillendi. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın bitimiyle puan tablosu güncel hale geldi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 90'da galibiyet golünü buldu ve üç puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Rakibi Fenerbahçe ise evinde Kayserispor'u 3-0 net bir skorla yendi. Öte yandan ligin alt kısımlarında Pendikspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Konyaspor oynadığı maçları kazanarak düşme hattındaki durumu kızıştırdı. İşte, Trendyol Süper Lig'in güncel puan durumu ile 36. hafta maçlarının sonuçları...
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. GALATASARAY - 99
2. FENERBAHÇE - 93
3. TRABZONSPOR - 61
4. BAŞAKŞEHİR - 58
5. BEŞİKTAŞ - 55
6. KASIMPAŞA - 52
7. ALANYASPOR - 50
8. ÇAYKUR RİZESPOR - 49
9. SİVASSPOR - 48
10. ANTALYASPOR - 45
11. ADANA DEMİRSPOR - 44
12. SAMSUNSPOR - 42
13. KAYSERİSPOR - 41
14. KONYASPOR - 40
15. ANKARAGÜCÜ - 39
16. GAZİANTEP FK - 38
17. FATİH KARAGÜMRÜK - 37
18. HATAYSPOR - 37
19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 36
20. İSTANBULSPOR - 16
TRENDYOL SÜPER LİG 36. HAFTA SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'de 36. haftada toplamda 10 maç oynandı. Sonuçlar ise şöyle;
FENERBAHÇE 3-0 KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR 3-0 İSTANBULSPOR
KARAGÜMRÜK 2-3 GALATASARAY
KONYASPOR 3-0 SAMSUNSPOR
ADANA DEMİRSPOR 1-6 GAZİANTEP F.K
SİVASSPOR 0-1 BAŞAKŞEHİR
KASIMPAŞA 3-1 ANTALYASPOR
ALANYASPOR 1-1 BEŞİKTAŞ
HATAYSPOR 2-1 ANKARAGÜCÜ
PENDİKSPOR 2-1 RİZESPOR
TRENDYOL SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:
17 MAYIS CUMA
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19 MAYIS PAZAR
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)