Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibiyle, Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ve Ajax Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB ve BJK Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ve Ajax Beşiktaş maçı izle!