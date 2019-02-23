TRT ailesinin en yeni üyesi TRT 2 yayın hayatına merhaba dedi. Kanal, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından özel yayınla açıldı.

Geri sayım bitti, Türkiye’nin kültür ve sanat kanalı TRT 2 yepyeni içeriği ve yüzüyle izleyicisiyle buluştu.

Açılış töreni TRT'nin İstanbul stüdyolarında yapıldı.

TRT 2’de Kültür Sanat camiasından çok sayıda isim yer alacak. Alev Alatlı, Hülya Koçyiğit, Doğan Hızlan, Fuat Güner, Anjelika Akbar, Gülveri Kaya, Teoman Duralı ve Alin Taşçıyan o isimlerden sadece bir kaçı.

TRT 2, sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar bir çok alanda yapımı izleyiciyle buluşturacak.

Kanalın sloganı ise, “Sanat içinde sen, senin içinde sanat" olarak belirlendi.

TRT 2 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 2 kültür sanat içerikleri ile dün akşam itibariyle yayın hayatına başladı.

Televizyondan izlemek isteyenler için frekans bilgileri şöyle;

TRT 2 test yayını frekansı : 10963 V 14170 5/6 (Türksat batı kapsama alanı)

TRT 2 HD frekans: 11958 V 27500 5/6