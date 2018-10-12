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İş dünyası ara seçim öncesi Trump'a karşı birleşti

Aralarında Exxon, Chevron, Target gibi dev firmaların da bulunduğu 100 kadar sektör birliğinin oluşturduğu koalisyon, Başkan Trump'ın ek vergilerle başlattığı küresel ticaret savaşına karşı kampanya başlattı. Ek vergilerin ABD işletme ve tüketicilere ayda 1.4 milyar dolar yük getirdiği belirtiliyor ve cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bölgelerde reklam kampanyaları yürütülüyor

12.10.2018 - 09:34 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Ek vergilerle başlayan küresel ticaret savaşından rahatsız olan ABD'li bir grup iş adamı koalisyonu, kasım ayındaki ara seçim öncesinde Başkan Donald Trump'a karşı reklam kampanyası başlattı. 

Getirilen ek vergilerin ve alınan önlemlerin ABD işletmelerine ve müşterilere ayda 1.4 milyar dolarlık yük bindirdiğini belirten gruba göre seçimin çetin geçmesinin beklendiği Michigan eyaletinde vergi yükü ağustos ayına göre 3 kat arttı. Texas, Illinois ve West Virginia gibi eyaletlerde ise iki misli artış var.

Michigan, 2016 seçimlerinde cumhuriyetçilerin 16'da 16 ile tulum çıkardığı ve Trump'ın başkanlığında büyük paya sahip eyaletlerinde başında geliyor.

"Tariffs Hurt the Heartland" ismiyle başlatılan ve aynı isimli bir web sitesiyle başlatılan kampanya da buna dikkat çekiyor ve gelen vergilerin cumhuriyetçi seçmen bölgelerine zarar verdiği belirtiliyor.

Grubun sözcüsü Angela Hofmann, "Bu vergiler Amerikan işletmelerinin ve tüketicilerinin üzerinde. Başka ülkelerin değil, bunları biz ödüyoruz." diyor. 

Ek vergiler hangi eyaleti nasıl etkiliyor?
Ek vergiler hangi eyaleti nasıl etkiliyor?

Ek vergiler hangi eyaleti nasıl etkiliyor?

ARALARINDA DEV FİRMALARIN TEMSİLCİLERİ VAR

Heartland olarak gösterilen ve yine cumhuriyetçilerin tulum çıkardığı Ohio, Pennsylvania, Indiana ve Tennessee gibi eyaletlerdeki kongre üyelerine seslenilerek pek çok salon toplantıları düzenleniyor. Dün Pennsylvania eyaletindeki toplantıda geçen seneye göre işletmeler 45 milyon dolar fazla vergi ödemiş.

Trump'ın başlattığı küresel ticaret savaşının ülke işletmeleri ve tüketicilere aylık yükünün 1.4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

 

100'den fazla endüstri grubunun bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon başlattığı dijital kampanyada Trump'ı, getirilen vergi tarifelerini önemsizmiş gibi göstermekle de suçluyor. Bu grupların arasında Exxon, Chevron gibi enerji devlerinin yanı sıra Target ve Autozone gibi perakende sektörünün önde gelen gruplarını temsil eden sektör birlikleri de var.

Çin mallarına 250 milyar dolar değerinde ek vergi tarifesi getiren Trump, ithal çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan vergiyi de arttırmış ve iç piyasada üretilen ürünlerin girdi maliyetini yükselmişti. Trump'ın Çin ürünlerine 276 milyar dolarlık yeni vergiler getirmesi de bekleniyor.

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Yorumlar 1
  • Misafir 6 dakika önce
    sadece Küresel silah lobisinı mutlu eder işler yaptı, abd tarihinde gelmiş geçmiş en kötü yönetim sergileyen bir insan olarak tarihe geçti diye düşünüyorum
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