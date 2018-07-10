Trump, 'Başkan görevdeyken cezai soruşturmadan muaf olmalı' diyen yargıcı Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh'u Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdi. Mahkeme, ABD'nin en büyük yargı organı.
Eski başkanlardan George W. Bush'un danışmanlığını yapan Brett Kavanaugh, 2009'da ABD Başkanlarının görevde bulundukları sırada cezai soruşturmalardan muaf olmalarını istemişti.
53 yaşındaki Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyesi olabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.
Kavanaugh Senato'dan onay alırsa, bu yaz emekliye ayrılacak Anthony Kennedy'nin yerine geçecek.
ABD'de, Yüksek Mahkeme'nin bu durumda "daha da sağ bir çizgiye kayacağı şeklinde" yorumlar yapılıyor.
Mahkeme, kürtaj hakkından silah kontrolüne kadar ABD'de toplumu ilgilendiren pek çok konuda son söz hakkına sahip.
Donald Trump ise Beyaz Saray'da adayını açıklarken Kavanaugh için "harika bir yargıç" dedi.
Trump, "Yargıç Kavanaugh kusursuz referanslara, üstün niteliklere ve kanun önünde eşitlik inancına sahip. Dünya çapında çağımızın en keskin zekaya sahip kişilerinden biri olarak görülüyor" diye konuştu.
Kavanaugh ise teşekkür konuşmasında, "Hiçbir Başkan Yüksek Mahkeme adaylığı için sizin kadar fazla ve farklı altyapıdan insana danışmadı. Size minnettarım ve bana olan güveninizden onur duydum" dedi.
"Yargı konusundaki felsefem oldukça açık. Bir yargıç bağımsız olmalı ve kanunu yorumlamalı, kanun yapmamalı" ifadelerini de kullanan Kavanaugh, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bağımsız bir yargının, anayasal cumhuriyetimizin tacı olduğuna inanıyorum. Eğer Senato onay verirse, ABD Anayasası'nı ve hukukun üstünlüğünü korumak için çaba harcayacağım."
Ülkenin en iyi hukuk okulu olarak görülen Yale Üniversitesi'nden mezun olan Kavanaugh, dindar bir Katolik.
1990'larda Demokrat Başkan Bill Clinton'ın iş bağlantılarını, özel yaşamını ve Monica Lewinsky ile yaşadıklarını araştıran bağımsız danışman Kenneth Starr için çalıştı.
Yerine geçeceği Justice Kennedy'nin de daha önce asistanlığını yaptı.
Yargıç Kavanaugh yakın zamanda yasa dışı bir göçmen genç kıza kürtaj uygulanmasını eleştirmişti.
2009'da yazdığı bir hukuk makalesinde ise, başkanların görevdeyken cezai soruşturmalardan ve kamu davalarından muaf olmaları gerektiğini savunmuştu.
Uzmanlar, aday gösterilmesinde bu görüşlerinin etkili olduğunu söylüyor, çünkü özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması sonucu ABD Başkanı Trump'a dava açılması gündeme gelebilir.
ABD'nin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme, üzerinde uzlaşmaya varılamayan kanunlarda ve eyelet yönetimleri ile merkezi yönetim arasındaki anlaşmazlıklarda son sözü söylüyor.
Mahkeme; kürtaj, idam, göçmen politikası, ırkıçılık, seçmen hakları ve kampanya finansmanı gibi konularda kararlar alıyor.
Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıç da ömür boyu görevlerini sürdürüyor.
Mahkemedeki mevcut yargıçların çoğu Cumhuriyetçi kanattan.
Bazı Demokrat senatörlerden
Kavanaugh'ın onay alması gereken Senato'da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların 49 üyesi var.
Ancak senatörlerden John McCain, kanserle boğuştuğu için Cumhuriyetçilerin oyları 50'de kalmış durumda.
Kavanaugh ile ilgili görüşmelerde gündeme gelecek konulardan biri kürtaj meselesi olacak.
Muhafazakâr Hristiyanlar, kürtajın ülke çapında yasa dışı ilan edilmesini istiyorlar.
Trump da pekçok kez kürtaj karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.
Ancak Kavanaugh'ın adaylığı, şimdiden bazı Demokrat senatörlerin tepkisini çekti.
ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayı olan Bernie Sanders, Kavanaugh göreve gelirse bunun "işçi, kadın ve seçmen hakları konularında on yıllar sürecek olumsuz etkilerinin olacağını" söyledi.
Demokratların Senato'daki Chuck Schumer de Twitter'da #StopKavanaugh (Kavanaugh'u Durdurun) etiketiyle bir mesaj paylaştı.
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