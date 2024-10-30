Trump'ın danışmanı Bannon tahliye edildi

ABD Cezaevleri Genel Müdürlüğü sözcülerinden Benjamin O'Cone, 70 yaşındaki Bannon hakkında BBC'ye açıklama yaptı.

Bannon'un 4 aydır Connecticut eyaletindeki cezaevinde kaldığını aktaran O'Cone, Trump'ın eski danışmanının tahliye edildiğini duyurdu.

6 Ocak 2021'de ABD Kongresine yapılan baskını araştıran Kongre paneline ifade vermeyi reddettiği için "Kongreyi tahkir" gerekçesiyle mahkum edilen Bannon, tahliyesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AA'nın haberine göre; Bannon, basın toplantısında, "(ABD Adalet Bakanı) Merrick Garland, (Başkan Yardımcısı) Kamala Harris ve (eski Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi rejiminin siyasi tutsağı olmaktan nihayet kurtuldum." diye konuştu.