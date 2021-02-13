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Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla eski Başkan Donald Trump'ın Senatoda devam eden azil yargılamasında sürpriz bir gelişme yaşanarak tanık çağrılmasına karar verildi

Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi
AA

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 5'inci gün sürpriz bir gelişmeyle başladı.

Yerel saatle sabah 10'da toplanan Senato Genel Kurulunda Demokrat savcı vekiller, daha önceki beklentilerin aksine, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jaime Herrera Beutler'i tanık olarak çağırmak istediklerini belirtti.

Demokratlar, dün gece yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ile telefonda görüşen Trump'ın "baskından haberi olduktan sonra dahi harekete geçmediğini" savunan Cumhuriyetçi vekilin dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın avukatları ise son dakikada ortaya çıkan söz konusu adımı kabul etmediklerini vurguladı.

Daha sonra tanık çağrılması talebine ilişkin yapılan oylamada, 45'e karşı 55 senatör "tanıkların dinlenmesi" yönünde oy kullandı. Demokratların yanı sıra 5 Cumhuriyetçi senatör de lehte oy kullandı.

AYRICA DÜZENLEME YAPILMASI VE SÜRECİN UZAMASI BEKLENİYOR

Ancak Kongre kuralları gereği kaç tanık çağrılacağı, tanıkların ne şekilde ifade vereceği ve benzeri konuların netleştirilmesi için ayrıca bir düzenleme yapılması ve tanıklara "resmi ifade çağrısı" gönderilmesi gerekiyor.

Kongre kaynakları bu sürecin ne kadar süreceğinin net olmadığını, ancak tanık ifadelerinin yargılama sürecini bir miktar uzatacağını belirtiyor.

TRUMP'IN AKLANMISANA NEREDEYSE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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