Trump Putin'i ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etti. Beyaz Sarah ziyaretin sonbaharda gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.
Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından ziyaretle ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu.
İki lider Pazartesi günü Helsinki'de bir araya gelmiş görüşmeye ilişkin çok fazla ayrıntı paylaşılmamıştı.
İkinci Trump-Putin görüşmesine dair ise Rusya'dan bir açıklama gelmedi.
Helsinki'de zirve sonrası basın toplantısında Trump, ABD istihbarat teşkilatlarının aksine, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin iddialara karşı Moskova'nın yanında durmuş, daha sonra sözlerini düzeltip istihbarata güveninin tam olduğunu söylemişti.
Trump ayrıca Helsinki zirvesinin 'büyük bir başarı' olduğunu ifade eden bir tweet attı. Trump, aynı tweet'te "Teröre son vermek, İsrail için güvenlik ve nükleer dahil görüştüğümüz birçok konunun hayata geçmesi için ikinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1019936133147516929
Trump ile Putin'in ikinci kez görüşecekleri haberi ABDli yetkilileri de şaşırttı.
ABD Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dan Coats, ziyaretten Colorado'daki bir güvenlik forumunda canlı yayında verdiği röportaj sırasında haberdar oldu.
Kahkaha atan Coats "Çok özel olacak" dedi.
Coats ayrıca, yalnızca iki liderin tercümanlarının alındığı Helsinki zirvesinde ne konuşulduğunu da henüz bilmediğini söyledi.
Demokrat Senatör Chuck Schumer de Trump'a Putin'le görüşmesinin ayrıntılarını açıklaması çağrısında bulundu:
"Hala Helsinki'deki iki saatlik görüşmede ne olduğunu bilmiyoruz. Başkanın bir daha Putin'le bire bir görüşmemesi lazım. Ne ABD'de, ne Rusya'da, hiçbir yerde."
da durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin.
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