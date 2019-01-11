Trump, sınır duvarının parasını Meksika'nın ödeyeceği iddiasında ısrarlı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın parasını Meksika'nın ödeyeceği iddiasında ısrar etti ve hiç bir zaman bunun tek teferde yapılan bir ödeme olduğunu söylemediğini savundu.
Trump Teksas'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Meksika'nın bunun için bir çek yazacağını asla demek istemediğim istemediğim çok açık." dedi.
Trump, Meksika'nın ticaret anlaşmasındaki değişikliklerle "dolaylı" bir şekilde duvarın masraflarını ödeyeceğini söyledi, ancak seçim kampanyasındaki bir bilgi notu Meksika'nın bu parayı ödemeye zorlanmasının öngörüldüğünü gösteriyor.
Trump'ın bu konudaki ısrarı ABD'de hükümetin kapanmasına neden oldu.
Trump, bütçede duvar için gereken 5,7 milyar dolar olmadığı sürece bütçe tasarısını imzalamayı ve federal hükümeti yeniden işler hale getirmeyi reddediyor.
Ancak Temsilciler Meclisi'ni kontrolleri altında tutan ve bütçeye bu parayı koymayı reddeden Demokratlarla görüşmeler çıkmaza girdi. Cumhuriyetçi Partililer ise partinin başkanın arkasında durduğunu söylüyor.
Bütçe anlaşmazlığı 20. gününe girerken, 800 bin kadar federal hükümet çalışanının Cuma günü ödenmesi gereken maaşlarını alamayacakları belirtiliyor.
Yüzlerce federal çalışan ve destekçileri Beyaz Saray'ın önünde protesto eylemi yaptı.
Trump, Teksas'a gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Kampanya sırasında bunun parasını Meksika'nın ödeyeceğini söyledim. Bunu yaptığımız müthiş anlaşmayla ödüyorlar." dedi.
Henüz Kongre tarafından onaylanmayan ve Meksika, ABD ve Kanada arasında yapılan anlaşma 1994 tarihli Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'nın yerini alacak.
Trump, onay bekleyen yeni anlaşmaya atıfta bulunarak Meksika'nın parayı bu anlaşmayla birçok kez ödeyeceğini savundu.
Birçok uzman ise, anlaşmayla elde edilecek kazancın hazine yerine, doğrudan özel işletmelerin kasasına gideceğini söylüyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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