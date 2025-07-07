Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, "BRICS'in Amerika karşıtı politikalarına" destek veren ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda “BRICS’in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan her ülkeye EK YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ uygulanacaktır. Bu politikada hiçbir istisna olmayacaktır” dedi.

Bu tehdit, ABD'nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü mevcut tarife görüşmeleri sırasında yeni bir belirsizlik katmanı ekledi.