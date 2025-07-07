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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarına" uyum sağlayan ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:46 Güncelleme: 07.07.2025 - 07:46
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        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
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        ABD Başkanı Donald Trump, "BRICS'in Amerika karşıtı politikalarına" destek veren ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

        Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda “BRICS’in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan her ülkeye EK YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ uygulanacaktır. Bu politikada hiçbir istisna olmayacaktır” dedi.

        Bu tehdit, ABD'nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü mevcut tarife görüşmeleri sırasında yeni bir belirsizlik katmanı ekledi.

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