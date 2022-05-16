Trump yeniden aday olacak mı? 0:00 / 0:00

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Fox Nation'a konuşan Melania Trump, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a vedasından sonra iyi durumda olduğunu ve meşgul olduğunu söyledi.

Röportajı gerçekleştiren gazeteci Pete Hegseth'in "Beyaz Saray'ın tekrar eviniz olabileceğine inanıyor musunuz?" sorusunda Melania Trump "Washington'ı seviyorum, diğer tüm şehirlerden tamamen farklı olduğunu biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si olmak benim için en büyük onurdu. Trump yönetiminin dört yılda çok şey başardığını düşünüyorum. Asla asla deme" dedi.

Melania Trump ayrıca, Trump görevdeyken karşılaştığı birçok eleştiriye rağmen rolünden ve Beyaz Saray'la ilgilenmekten keyif aldığını da belirtti.

Eşinin temkinli cevabına rağmen, Trump defalarca 2024'te başkanlığa yeniden aday olacağını ima etti. Geçen yıl tekrar aday olup olmayacağı sorulduğunda Trump, başka bir seçenek görmediğini söylemiş ve "Yani ülkemizi seviyorum. Ülkeyi seviyorsan başka seçeneğin yok. Bu bir soru değil" demişti.