TSKB’NİN yeni Genel Müdürü Ozan Uyar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından 17.07.2025 tarihinde yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, bankanın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu doğal üyesi Murat Bilgiç, 31 Temmuz 2025 tarihi sonunda emeklilik talebiyle görevlerinden ayrılma talebini yönetim kuruluna iletti. Yönetim kurulunca Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ozan Uyar atandı. Ozan Uyar, aynı zamanda TSKB Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak görev yapacak.

1974 yılında Eskişehir’de doğan Ozan Uyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Uyar, profesyonel kariyerine 1997 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2006-2015 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Uyar, 2015 yılında Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017 yılında Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü ve 2021 yılında Proje Finansmanı Müdürü görevlerini üstlendi.