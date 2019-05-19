Comolli, Fransa'ya onlar için gitti!

Süper Lig'de şampiyonluğu belirleyecek olan Galatasaray - Başakşehir maçının 18. dakikasında ortalık karıştı. Konuk ekip, Bajic ile öne geçerken Boşnak oyuncunun ve takım arkadaşlarının gol sevincine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sahaya yabancı madde yağarken su şişesi isabet eden Başakşehirli Mahmut Tekdemir yerde kaldı.

Bu esnada takımın yedek kulübeleri arasında da büyük gerginlik yaşandı. İsmail Çipe ve Adebayor ile Robinho ve Fatih Terim arasında tartışma çıkarken emniyet güçleri araya girdi. Hakem Cüneyt Çakır, önce Marcao ve Bajic'e sarı kart gösterirken ardından VAR'a gitti. Çakır incelemeninin ardından İsmail Çipe ve Adebayor'a da sarı kart gösterdi.