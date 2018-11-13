Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen evleniyor mu?

Bir süredir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in ocak ayında nikah masasına oturacakları iddia edildi. Neşeli halleri dikkat çeken ikiliden Umut Evirgen, ‘Bizi de düğüne çağırın’ derken, Tuba Büyüküstün ise, ‘Böyle şeyleri nereden duyuyorsunuz bilmiyorum ama doğru değil’ yanıtını verdi