Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen çifti: Her şey yolunda

Oyuncu Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Ünlü çift, "Her şey yolunda, güzel bir akşam yemeği yedik" diyerek oradan ayrıldı