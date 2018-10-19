Tuba Ünsal: Çocuğun yanında sormayın!

Oyuncu Tuba Ünsal, oğlu Civan Mert’le Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde bir oyuncakçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Kaldırım üzerinde deneme yapan Ünsal, geçen yaz Bodrum'da objektiflere takıldığı sevgilisi hakkındaki soruları, "Lütfen şimdi burada olmaz, yanımda çocuk var. Zamanı değil" diyerek geri çevirdi