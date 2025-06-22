Tudor'dan Kenan Yıldız'a övgü!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında Fas ekibi Wydad Casablanca'yı 4-1 mağlup eden Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili konuştu.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Tudor, açıklamasında, "Sahada nereye gideceğine o karar veriyor, ayrıca çok fazla koşuyor, bu da nadir bir yetenek. Hepimiz onun neler yapabileceğini gördük, elit bir zihniyete sahip iyi bir adam." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu olmuştu.