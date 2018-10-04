Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. 60'ın üzerinde sinema filminde rol alan ve son olarak 72. koğuş ile sinema severlerin karşısına çıkan Hülya Avşar, "Bu sene film çekme senesi, bugün onun toplantısı için buraya geldim ve büyük bir aksilik çıkmazsa güzel bir film ile sevenlerimin karşısında olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"HÜLYA AVŞAR MI KALDI?"

Avşar'ın açıklamasına Tuğba Ekinci'den yorum geldi. Ekinci, sosyal medya hesabından "Hülya Avşar mı kaldı?" notu düştüğü bir paylaşım yaptı.





SELFIE FİLMİ HÜSRANA UĞRATMIŞTI



Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfie, 27 Nisan'da vizyona girmişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık filminin tanıtımını yaşayan Avşar gişede büyük şok yaşamıştı.

2.3 milyon Instagram takipçisi bulunan Hülya Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

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