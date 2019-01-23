Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık 2018'e göre ocak ayında yüzde 0,9 geriledi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ocakta, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Buna göre Aralık 2018'de 58,7 olan endeks değeri, bu ay 58,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici güven endeksinin 100´den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100´den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 artarak 77,1 oldu.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de ocakta yüzde 0,6 artışla 76'dan 76,5'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 60,91'den 60,86'ya geriledi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi, Aralık 2018'de 22,7 iken bu ay yüzde 19,2 azalışla 18,3 oldu.

TÜİK tarafından yapılan analizlerde mevsim etkisi tespit edildiği için tüketici güven endeksinin bu aydan itibaren "mevsim etkilerinden arındırılmış" olarak yayımlanacağı bildirildi.