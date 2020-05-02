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Tüketici hakem heyetleri faaliyetlerinin ertelenmesinde süre uzatımı

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ile bazı bilgi ve belgelerin sunulması için belirlenen süre 15 Haziran'a uzatıldı

Tüketici hakem heyetleri
AA

Tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ile bazı bilgi ve belgelerin sunulması için belirlenen süre 15 Haziran'a uzatıldı.

Ticaret Bakanlığının, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların bu hastalıktan korunmasının sağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve heyetlerce ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Salgının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle söz konusu süre 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle 15 gün ve daha az kalmış ise söz konusu süreler 16 Haziran'dan itibaren 15 gün uzamış sayıldı.

Heyetlerin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor.

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