Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy nerede? sorusu Cumhurbaşknaı Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde' öncesinde gündemde. Geçtiğimiz gün 'Cuma günü bir müjde vereceğiz' diyen Erdoğan'ın bugün saat 15.00'de beklenilen açıklamayı yapması bekleniyor. Birçok kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy'de hidrokarbon doğalgaz rezervi bulunduğu yönünde olduğunu iddia ediyor. İşte Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy ile ilgili detaylar

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.Uzmanların verdiği bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde "iyi nitelikte" doğalgaza rastlandı.

TUNA-1'İN DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

KIYIKÖY NEREDE?

Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj faaliyetlerinin sonucunda Tuna Nehri Çıkışında Kırklareli'nin Kıyıköy kasabası açıklarında doğalgaz rezervine rastlandığı ifade ediliyor.