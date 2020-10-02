Pertek'te 1 köy, karantinaya alındı

Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli) ,(DHA) TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Pertek Kaymakamlığı'nca 250 nüfuslu Konaklı köyünün, birden fazla kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla 7 Ekim'e kadar karantinaya alındığı açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-02 10:18:07
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