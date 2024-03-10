Küresel ısınma ile sayıları azalan su kuşları için Tunceli'de envanter çalışması: 11 türde 10 bin kuş var

TUNCELİValisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı sonrası su kuşlarına yönelik envanter çalışması yapıldı. Keban Barajı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde sayıları 10 bini bulan 11 su kuşu türü tespit edilirken, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Ülkemizde, son dönemlerde dünyanın da yaşadığı küresel ısınmaya bağlı değişiklikler var. Su kuşları maalesef üreyebilecekleri, barınabilecekleri mekanlarını, habitatlarını kaybediyor. Yeterince üreyemedikleri için de birey sayısında azalma var" dedi.

Tunceli'de küresel ısınma ve avcılık başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sayısı azalan su kuşlarına yönelik çalışma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında, ilk kez su kuşlarının envanteri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Keban Barajı ile onu besleyen Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde yapılan çalışma sonucunda, sakar meke, karabatak, büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, yeşilbaş ördek, küçük kuğu, turna, angut, Van Gölü martısı, karabaş martı ve büyük karabaş martı türünden, sayıları 10 bini bulan 11 su kuşu türü, tespit edildi. 3 bine ulaşan sayısı ile sakar meke, en çok bulunan tür oldu. Envanter çalışması ile bir yol haritasının oluşturulacağı belirtilirken, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında su kuşlarının yoğun olduğu kıyı şeritlerine fotokapanlar yerleştirildi.

'AVCILIK BASKISINDAN DOLAYI CİDDİ KAYIPLAR YAŞIYORLAR'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Ülkemizin birçok bölgesinde su kuşlarına rastlıyoruz. Bu bizim su zenginliğimizi gösteriyor. Ülkemizde, son dönemlerde dünyanın da yaşadığı küresel ısınmaya bağlı değişiklikler var. Su kuşları maalesef üreyebilecekleri, barınabilecekleri mekanlarını, habitatlarını kaybediyor. Yeterince üreyemedikleri için de birey sayısında azalma var. Kışın da farklı bir sorunla karşılaşıyorlar. Özellikle avcılara karşı, deyim yerindeyse yaşam mücadelesi veriyorlar. Avcılık günümüzde bir ihtiyaç değil; hobi olarak yapılıyor. Avcılık baskısından dolayı ciddi kayıplar yaşıyorlar. Bir taraftan da yeni yavrular yetiştiremiyorlar. Çünkü yaşam alanlarını kaybediyorlar. Bu kritik dönemde av yasağının mutlaka uygulanması lazım. Bu işi hobi ve spor olarak yapmaktan vazgeçmeleri lazım. Su kuşlarımız içinde sayısı, en fazla olan sakar mekeler var. Birey sayıları düşüyor. Böyle olunca da bunların ortadan kalkma riski yüksek olur. Bu yüzden hepimize görev düşüyor" dedi.

SAKAR MEKE SÜRÜSÜ DRON KAMERASINDA

Diğer yandan Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyünde Keban Baraj Gölü üzerinde bulunan sakar meke sürüsü, dron ile görüntülendi. Sakar mekeleri görüntüleyen Hasret Özcan, (24) "Tunceli, doğal güzellikleri ve yaban hayatı bakımından çok zengin bir şehir. 5 yıldır profesyonel olarak dron pilotluğu yapmaktayım. Keban Baraj Gölü kıyısındaki Kıraçlar köyüne sakar meke ve karabatak kuşlarını görüntülemeye geldim. Saatlerce bekleyişin ardından kuşların su üzerindeki hallerini görüntüledim. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Tabii kuşları çekerken dronla uzaktan çekmeye çalıştım. Böylelikle onları rahatsız etmemiş oldum" diye konuştu.