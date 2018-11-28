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Tunus'ta Bin Selman'a protestolar eşliğinde "hoş" karşılama

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesine ziyaretine ilişkin, "(Veliaht Prens bin Selman'a) Kendi ülkenize hoş geldiniz diyoruz. Aslında bizim geleneklerimizde 'ev sahibine evinde hoş geldin denmez' şeklinde bir atasözümüz de vardır." dedi. Ülkede birçok kişi, bazı gazeteciler ve siyasetçiler ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı protestolarla karşıladı

28.11.2018 - 03:13 | Güncelleme: AA

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, Tunus'u ziyaret eden bin Selman ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili önce baş başa, daha sonra heyetlerle bir arada basına kapalı iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ekonomi, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Sibsi ile bin Selman, gelecek yıl mart ayında Tunus'un ev sahipliğinde yapılacak 30. Arap Birliği Zirvesi için yapılan hazırlıkları da görüştü.

Tunus sokaklarında yoğun protesto ile karşılanan bin Selman'ın bu ülkedeki ziyaret programına ilişkin ise iki taraftan da bilgi paylaşılmadı.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMEKTEN ŞEREF DUYDUM"

Görüşmenin ardından yerel basına açıklama yapan Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Tunus ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin, iki ülkenin kurucu liderleri Habib Burgiba ve Kral Abdulaziz'e dayandığını söyledi.

Sibsi, "Veliaht Prens bana 'ben senin evladınım' dediğinde ben de bundan şeref duydum. Ben kendisiyle görüşmekten de şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaretin ikili ilişkilerde "hayırlı ve yeni bir başlangıç hatta yenilenen bir atılım olması" temennisinde bulunan Sibsi, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz gayet iyi. (Veliaht Prense) Kendi ülkenize hoş geldiniz diyoruz. Aslında bizim geleneklerimizde 'ev sahibine evinde hoş geldin denmez' şeklinde bir atasözümüz de vardır."

Sibsi'nin açıklamaları esnasında Muhammed bin Selman'ın rahat tavırları ve tebessümleri dikkati çekti.

PROTESTOLARLA KARŞILANDI

Tunus'ta bir çok kişi, bazı gazeteciler ve siyasetçiler ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı protestolarla karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği sayılan Tunus'u ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından, ülkedeki bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler buna yoğun tepki göstermişti.

Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, dün başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bağuri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı. Katil (Muhammed) bin Selman, demokratik geçiş ülkesi Tunus'ta istenmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Benzer şekilde Tunus milletvekili İmad ed-Daimi de meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Katil bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne de sefa getirdin" yazılı dövizi göstererek, Suudi Veliaht bin Selman'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söylemişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'un şerefi ve izzeti, Suudi Arabistan'ın pirinciyle (malıyla) takas edilemez" ifadelerine yer vermişti.

Suudi Veliaht Prens Selman'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.

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