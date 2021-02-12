Tüpraş'tan pandemi döneminde 806 milyon TL yatırım

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Tüpraş 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tüpraş, ürün talebi üzerindeki baskıların azalmasıyla yılın son çeyreğinde, yüzde 84’lük kapasite kullanımıyla 6,1 milyon ton üretim ve 6,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.

Modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2020 yılında toplam 806 milyon TL yatırım yaptı. COVID-19’un olumsuz etkisiyle geçen yıla kıyasla Tüpraş’ın yıllık toplam üretimi yüzde 17 düşüşle 23,4 milyon ton, toplam satışları ise yüzde 16 düşüşle 24,5milyon ton oldu.

Pandemi etkisiyle hareketliliğin düşüşü küresel petrol ürünleri talebinde 2020 yılı boyunca baskı yarattı. Uçuş sayılarının küresel çapta sert düşüşü sonucunda özellikle jet yakıtı ürün marjlarında tarihi düşük seviyeler ve ilk kez negatif marjlar görüldü.

Diğer yandan, bu gelişmeler paralelinde üreticilerin jet yakıtı üretimini sınırlandırarak motorin üretimini artırmaları, arz fazlası nedeniyle motorin ürün marjlarının da tarihi düşük seviyeleri görmesine neden oldu. Yıl boyunca çok dalgalı bir seyir gösteren Brent ham petrol fiyatı, özellikle yılın ikinci yarısında etkili olan OPEC+ üretim kısıtları ile yükselmesine rağmen, 2020 yılında geçen yılın yüzde 35 altında kalarak ortalamada 41,7 USD/v seviyesinde gerçekleşti.

Talepte yaşanan gerileme sonrası tarihi düşük seviyelerde daralan marjlar ve ağır ham petrol arzının kısıtlı kalması ile artan maliyetler, rafinaj sektörü kârlılığını olumsuz yönde etkiledi. Bu gelişmelere ek olarak TL’deki değer kaybı ve artan faizler nedeniyle Tüpraş 2020 yıl sonu itibarıyla 3,8 milyar TL vergi öncesi zarar kaydetti.

Küresel piyasalarda seyreden yüksek volatiliteye rağmen yürüttüğü disiplinli ve etkin finansman politikalarıyla içinde bulunduğumuz dönemde de güçlü bilançosunu koruyan Tüpraş, Ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini de hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla sürdürdü. Tüpraş, güçlü insan kaynağı ve küresel rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek.