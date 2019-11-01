Üç kez mücadele ettiği 'Survivor'da iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl birinci olduğu 'War of the Worlds' yarışmasına yeniden katıldı

Başarısı ve hırsıyla adından söz ettiren Çamkıran, Amerika'da oldukça ünlenen yarışmada oyun sırasında bir yarışmacıyla kavga etti.

Yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamayan Turabi, güvenlik görevlileri tarafından zor sakinleştirildi.

"KORUMALAR OLMADIĞI ZAMAN O TAVUĞUN BÜTÜN KEMİKLERİNİ KIRARIM"

Yarışmadan çekilme kararı alan başarılı sporcu, kavga sonrası Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Turabi Çamkıran, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım" ifadelerini kullandı.

5 MİLYON TL KAZANDI

Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması 'The Challenge'a katılan Turabi, burada da şampiyon olmuş, yaklaşık 5 milyon TL'lik ödül kazanmıştı.