Turbo lakaplı Turabi Çamkıran ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.



Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.



Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı:



"Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben kazandım ve ŞAMPİYON oldum."

Turabi Çamkıran daha önceki yarışmalardan kazandığı paraları ailesine verdiğini söylemişti. Çamkıran bu yarışmadan kazandığı parayı da ailesine vereceğini söylerek, 'Benim parayla pulla işim olmaz kuruşuna bile dokunmadan anneme vereceğim. Daha önce yaptığım gibi...' ifadelerini kullandı.