Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turabi Çamkıran, ABD'de yapılan The Challenge yarışmasında şampiyon oldu

ABD'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan The Challenge'a katılan Turabi burada da şampiyon olarak büyük ödüle sahip oldu. 750.000 dolar yani yaklaşık 5 milyon TL kazanan Turabi, haberi Instagram hesabından duyurdu

Turabi Çamkıran

Turbo lakaplı Turabi Çamkıran ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.

Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı:

"Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben kazandım ve ŞAMPİYON oldum."

Turabi Çamkıran daha önceki yarışmalardan kazandığı paraları ailesine verdiğini söylemişti. Çamkıran bu yarışmadan kazandığı parayı da ailesine vereceğini söylerek, 'Benim parayla pulla işim olmaz kuruşuna bile dokunmadan anneme vereceğim. Daha önce yaptığım gibi...' ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • turan6634 1 gün önce hayırlı evlat :)
    CEVAPLA
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNKerem'den Serenay açıklaması
Demet Şener ile Cenk Küpeli el ele - Magazin haberleri
MAGAZİNMutlu çift!
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş eşinin son anlarını anlattı - Magazin haberleri
MAGAZİN"12 gün hastaneye kimse gelmedi"
İbrahim Tatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama... - Magazin haberleri
MAGAZİNTatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama...
Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk hangi meslekle uğraşıyor?
MAGAZİNZeynep Mayruk kimdir?
Enes Batur ile Damla Aslanalp evlendi: Hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Hayatımın en doğru kararını aldım'
Şeyma Subaşı'dan 'Safiye Nur Şimşek' açıklaması: Gülüyorum - Magazin Haberleri
MAGAZİN'İftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum'
Göbeklerini kasa çeviren ünlüler - Magazin haberleri
MAGAZİNAhmet de kaslandı
Naz Mila kimdir, nereli ve kaç yaşında? Naz Mila hayatı
MAGAZİNNaz Mila kimdir?
Ve Hazal Kaya açıkladı: Hamileyim! - Magazin haberleri
MAGAZİNVe Hazal Kaya açıkladı: Hamileyim!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X