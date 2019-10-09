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HaberlerMagazinTurabi Çamkıran, Times Meydanı'na asılan posterini paylaştı - Magazin haberleri Instagram

Turabi Çamkıran, Times Meydanı'na asılan posterini paylaştı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, geçen yıl katıldığı “War of the Worlds” yarışmasında birinci olunca Amerika'da geniş bir hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşmuştu. Çamkıran, Times Meydanı'na asılan posterini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı

Turabi - Turabi Çamkıran

Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl “War of the Worlds” yarışmasına katılmış ve birinciliği göğüslemişti. Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ve Times Meydanı'na posteri asılan Turabi, hislerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. İşte Turabi'nin o paylaşımı: 

Bu gerçek olamaz! Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.

Şaka, şaka. Tabi ki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, 'başaramazsın-yapamazsın' diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım

'BAŞARDIKLARIM, İLERİDE BAŞARACAKLARIMIN YANINDA HİÇBİR ŞEY'

Umarım her genç kardeşim hayallerine ulaşır. Benden size ufak bir ip ucu; Çok çalışın, ailenize saygıda kusur etmeyin, kimseden medet ummayın, herkesi dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Hayat başkalarının dediğini yapmak ve başkalarını mutlu etmeye çalışmak için çok kısa.İnsanları mutlu edemezsiniz. Şimdi gidip suyun üzerinde yürü, 'Yüzme bilmiyor ki, o yüzden suyun üstünde yürüyor' derler.

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