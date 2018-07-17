Bu yıl 3. kez katıldığı Survivor 2018'de de başarılı bir performans sergileyen Turabi Çamkıran'ın dedesi hayatını kaybetti. Turabi Çamkıran, dedesinin vefatını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"MEKANIN CENNET OLSUN DEDEM"

Turabi Çamkıran, paylaşımına, ''Hayat dediğin iki kelime; 'hoşgeldin, güle güle'. Mekanın cennet olsun dedem'' notunu yazdı.