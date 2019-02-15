Survivor 2018 yarışmasına daha önce iki kez katılan ve iki şampiyonluğu olan Turabi Çamkıran'dan samimi açıklamalar. İşte Çamkıran'ın konuk olduğu programda yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

Çok zor bir yarışma 2 bölümü bitti. Geriye 6 bölüm kaldı. Artık nereye kadar gittim, elendim mi, elenmedim mi? göreceğiz….Burada katıldığım yarışma ile oradaki yarışma çok farklı. Burada açlıkla savaşıyoruz, orada akıl cesaretle.

Mesela 200 metre yükseklikte dengede durman lazım. Bir araçtan diğerine atlaman lazım. Çok cesaret isteyen bir yarışma, ilk bölümde birinin eli kırıldı.

"DAYAK YESEM DE PROBLEM DEĞİL"

Ben bir olay görünce müdahale ederim, bir kadına da vursalar ben orada müdahale ederim dayak yesem de problem değil.

Ben kazandığım paraları aileme verdim, şu an hiç param yok. Yanımda para taşımıyorum, kardeşim taşıyor. Cüzdan kardeşimde. Hiçbir zaman parayı sevmedim. Hayatımda hiç borç vermem, verirsem de işini görsün geri vermesin.

Aileme verdiğim parayı sormuyorum ‘ne yapıyorsunuz’ diye ev aldılar mı almadılar mı biliyorum! Ama almışlardır herhâlde çok para çünkü…

Nereden baksak ödüllerden 1 milyon kazandım, haftalık ücretler falan derken yarışmalardan 2 milyona yakın para ve bir ev kazandım.

Amerika’daki yarışmadan da para aldım. Her yarışa göre değişiyor, kazandığın yarışa göre prim veriyorlar… Bu yarışta da ödül 1 milyon dolardı. Ama ben paranın peşinde değilim, önemli olan benim için başarı. Ben yenme odaklıyım, başarının peşindeyim. Bu parayı da kazanırsam aileme vereceğim…Yeni sürprizler var... Amerika'daki ekip Hollywood ekibi yeni şeyler de olabilir.