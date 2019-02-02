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"BU KADAR SEVENİ OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİK"

Babasının tabutu başında taziyeleri kabul eden Efe Arseven, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Babasıyla her zaman gurur duyacağını ifade eden Efe Arseven, “Çok üzgünüz, çok erken yaşta kaybettik. Belirli bir hastalığı da vardı ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik aslında. Gururluyuz, böyle bir babam olduğu için her zaman gurur duyacağım. Sanat yaşantısı zaten herkes tarafından bilinir. Allah rahmet eylesin” dedi.