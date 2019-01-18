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Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da turistler, karla kaplanan doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel zenginlikleri gökyüzünden gördü.
AA'nın haberine göre etkili olan karın ardından beyaza bürünen bölge eşsiz güzellik sergilerken, sıcak hava balonu turuna katılan ziyaretçiler peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde etti.
Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından peş peşe Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde süzüldü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yılbaşından beri ilk kez gerçekleştirilen gün doğumu turuna çok sayıda yabancı turist katıldı.
Tur sırasında ortaya çıkan sis, sıcak hava balonlarıyla bütünleşerek güzel bir görüntü oluşturdu.
Turun tamamlanmasının ardından açıklama yapan sıcak hava balonu pilotu Ümit Arı, 10 yıldır turistlere Kapadokya semalarında eşlik ettiğini, beyaza bürünen coğrafi güzellikler arasında uçuş yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Arı, "Aşk Vadisi üzerinde keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Uçuş güzergahımızda sıcaklık eksi 20 dereceydi. Uzun zaman sonra keyifli bir uçuş oldu. Bölgede yapılabilecek en keyifli güzel işlerden biri balon pilotluğu. Bu güzellikler arasında uçuş yapmak mutluluk veriyor." dedi.
Tayvanlı turist Yu Shih Ting ise Kapadokya'nın gökyüzünden çok daha ilgi çekici olduğunu ifade etti.
Yu, "Burası çok güzel ve korunmuş tarihi yerlerle kaplı. Dün birçok yeri gezdikten sonra bugün de balon turuna katılarak gökyüzünden seyrettim. Çok mutluyum." diye konuştu.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izlemenin eşsiz bir duygu olduğunu kaydeden Thai Fang da tur sırasında çektiği fotoğrafları sosyal paylaşım sayfasında yayımlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.
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