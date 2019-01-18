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Tayvanlı turist Yu Shih Ting ise Kapadokya'nın gökyüzünden çok daha ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Yu, "Burası çok güzel ve korunmuş tarihi yerlerle kaplı. Dün birçok yeri gezdikten sonra bugün de balon turuna katılarak gökyüzünden seyrettim. Çok mutluyum." diye konuştu.