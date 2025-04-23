Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı

Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan turistleri alan A.E. idaresindeki yolcu otobüsü Nevşehir’in Ürgüp ilçesine seyir halindeyken, Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden otobüs şoförü güvenlik şeridine geçerek turistleri araçtan tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler başka bir otobüs ile Nevşehir’e hareket etti.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.