Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre yurt dışında sadece deniz, kum ve güneşin dışında Türkiye’nin üzerinden yer aldığı Anadolu’nun tarihini, kültürünü, Türk İslam tarihinin değerlerini, dünya müzeleri ile buluşturmayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı planlamalarını tamamlamak üzere.

GEZİCİ MÜZELERLE DÜNYA TANITIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günde Japonya’da gerçekleştirdiği temaslar sırasında Topkapı Sarayı'nın bazı tarihi eserlerinin Japonya’da 20 Mart 2019 tarihi itibari ile önce Tokyo, ardından da Kyoto'da sergilenmesi için protokol imzalanmasını sağladı. Bu eserlerin sergilenmesi sadece Japonya ile sınırlı kalmayacak. "Gezici Müzeler" ile tarihi eserler, 2020’de ise Moskova, Berlin, Londra'da da sergilenecek.

GASTRONOMİ TANITIMI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Gezici müzelerle birlikte, "Gastronomi" yani Anadolu mutfağının tanıtımı da yapılacak. Her fırsatta övündüğümüz ve dünya mutfakları içinde ilk beşte yer alan Türk mutfağı da görücüye çıkacak. Mutfağımızın eşsiz lezzetleri, muhteşem sunumlarla tanıtılacak. Şimdiden gastronomi için yol haritaları tamamlanmış durumda. Katkı sunacak paydaşlarla planlamaların tamamlanmak üzere olduğu ifade ediliyor.

YENİ STRATEJİLER BELİRLENDİ

Turizmde yeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, “Artık, aynı şeyleri yapmayacağız” dedi. Turizmde, hedefleri net stratejilerin belirlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, global hava şirketinin büyüme stratejisinin ve yeni oluşturulacak Turizm Fonu'nun doğru kullanımı ile artık turist sayısından ziyade turizm gelirlerinin ön plana çıkacağını ifade etti. Bakan Ersoy, yeni hedefin turizm gelirlerinde dünyada ilk beşe girmek olduğunu açıkladı. Global hava şirketinin büyüme hedefi ve fonların eş zamanlı kullanımının kültür ve turizm faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Bakan Ersoy, “Dubai buna iyi bir örnektir” dedi.

'TURİZMİ TABANA YAYMALIYIZ'

Bakan Ersoy, “İlk hedefimiz İspanya ve Yunanistan’ı ardından da Fransa’yı yakalamak. 40 milyon turist bandına geldik. İnşallah bu sene yurt dışındaki Türklerle 46 milyonu buluruz. Rakamlar ciddi ama bizim şekil değiştirip, üst lige çıkmamız gerek. Bundan sonra sayıyı akışına da bıraksanız o akıntıda gider. Ama şimdi biz bu akıntıda daha çok gelir bırakacak, konaklaması yüksek turisti hedeflemeliyiz. Turizmi tabana yaymalıyız. Bütün halk kazanmalı. Gelir durumu yüksek turisti çekip onların otel dışında harcama yapmasını sağlamalıyız" dedi.

'TURİZM GENERALLERİNİ HAZIRLAMALYIZ'

Turizm sektöründe, alt yapı boşluğunun en önemli sıkıntısının insan kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Çoğu öğrenci yüksek puanlı bölümlere yerleşemediği için turizm fakültelerine gidiyor. Onların da yüzde 90’ı diploma için okuyor. Kısır döngü burada... Turizm istihdam odaklı bir alan... Bu konuda MEB ile birlikte önemli çalışmalar başlattık. Meslek lisesinden mezun olanın üniversite okumasına gerek kalmayacak. Oradan mezun olan benim zihniyetimde büyümüş, üç lisan bilecek. Zaten sektör onu kaçırmaz. Pozitif ayrımcılık da yaparız ona. Geleceğin turizm generallerini yetiştiriyoruz. Bizim derdimiz bu... Asıl hedefimiz 5-10 sene sonra dünyaya profesyonel turizm personeli ihraç etmek. Bunu yaparsanız markalaşırsınız. İnsan kaynağını ihraç hâle gelmeliyiz. Gelmelisiniz ki yerel yatırımlarınız global marka olsun. Merkezinizde kendi yetiştirdiğiniz kalifiye insan kaynağıyla buraya gelirsiniz. O generaller olmadan global dünyada sonuç alamazsınız. Turist, sadece tarihi eser için gelmiyor. Bütün alanlara odaklanmalı. Kaliteli personelin oldu, yatacak yeri yok. Zamanında bazı şeyleri atlamışız. Bölgelerde lojman sıkıntımız var. Lojmanda tahsisini yaptığımız otellere öncelik verilecek. Bedava değil, parasıyla... Sektörde yetiştirdiğimizi tutamıyoruz. Çünkü sezonluk istihdama yönelmişiz. Sezonu 12 aya yayacak formül bulunmalı. Personeli memnun edip onu kalıcı yapamazsan söylemde kalırsın” diye konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANI İLE BÜYÜK FARK YARATACAĞIZ'

Global hava yolu şirketi olmasının önemli bir avantaj olduğunu savunan Bakan Ersoy, “Ulaşım diğer önemli bir konu... Türkiye bu konuya büyük yatırım yaptı. İstanbul Havalimanı ile büyük farklar oluşturacağız. Bu yeni mekânla 50 yıl ulaşımda sıkıntı yaşamayacağız. Haritada merkezdeyiz ama uygulamada başaramamışız. Jeopolitiği kullanamamışız. En çok uçan hava yolu THY... Katlayarak devam edeceğiz. İstanbul dünyanın merkezine oturacak. Zor şeyleri çözdük. Yeni yılda çıkacağımız tahsis ihalelerinde 12 ayda turizm olacak yerlere yoğunlaşacağız. Antalya’da başlayıp bütün bölgelere yayacağız” dedi.

'DİJİTAL KAPİTALİZME TESLİM OLMAYIZ'

İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde yaşanan taksi krizine de değinen Bakan Ersoy, "Muz Cumhuriyeti değiliz. Kanun dışı işleri doğru bulmuyoruz. Korsan oluşumlara izin vererek bu sıkıntıyı çözemeyiz. Taksiciler olayların farkında bu iş düzelecek. Taksi sektörü önemli. Taksicilerle ilgili yüzde 100 kötü algısı da yanlış. Meseleleri biliyoruz. Gerekli adımlar atılıyor. Taksicileri iyileştirerek problemi çözeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda kapitülasyonlara karşı mücadele ettik. Şimdi dijital kapitalizme teslim olmayacağız” dedi.

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