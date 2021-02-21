Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı

Turizm sektöründe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde seyahatlerin kısıtlanmasıyla önemi artan iç pazarda, bu yıl daha fazla hareketlilik bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Tatille ilgili çok ciddi açlık söz konusu. Aldığımız önlemler, geçen yılki misafirlerin çok mutlu ayrılmaları, bu yıla ilişkin beklentilerimizi artırıyor" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise "Her dönemde gelişmesi yönünde son derece önem verdiğimiz iç turizm odaklı büyüme, sürdürülebilir turizmin anahtarı olacak. Bu dünyadaki tüm destinasyonlar için de geçerli" ifadelerini kullandı

Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
AA

Turizm sektöründe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde seyahatlerin kısıtlanmasıyla önemi artan iç pazarda, bu yıl daha fazla hareketlilik bekleniyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, deniz, kum, güneş destinasyonun yanı sıra tarihi ve kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl Kovid-19'a rağmen yaklaşık 3,5 milyon yabancı turist ağırlayan kentin bu yıl daha fazla turistin rotasında yer alması planlanıyor.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile bu sezonda da "güvenli ve sağlıklı" hizmet vermeye hazırlanan sektör, özellikle iç pazar potansiyelinin daha fazla artmasını bekliyor.

NİSANDA HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, kış sezonu nedeniyle çok fazla tesisin açık olmadığını, açık olanlarda da spor takımları bulunduğunu söyledi.

Sektörün yaz sezonuna odaklandığını aktaran Atmaca, şu anda Rusya'dan misafir gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Atmaca, asıl hareketliliğin nisan gibi başlayacağını düşündüklerini, tüm hazırlıkların o yönde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İç pazarın özellikle Ramazan Bayramı'nda hareketlenmesini bekliyoruz. Turizmin en vazgeçilmez dinamiği iç pazar. Şu anda da Türk misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. İnsanlar bir yıldır Antalya'ya gelemedi, denize giremedi, alışkanlıklarını yerine getiremedi. Tatille ilgili çok ciddi açlık söz konusu. Aldığımız önlemler, geçen yılki misafirlerin çok mutlu ayrılmaları, bu yıla ilişkin beklentilerimizi artırıyor. İyi bir sezon bekliyoruz."

Turizmdeki hareketliliği aşı performansı ve seyahat kısıtlamalarının belirleyeceğini ifade eden Atmaca, şu andaki en büyük temennilerinin tüm tesislerin açılması, çalışanların işinin başına geçmesi olduğunu belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da aşı çalışmaları ve bunun etkilerinin turizmdeki süreci belirleyeceğine dikkati çekti.

Olumlu gelişmelerin hemen ardından normalleşmeye dönmenin zaman alabileceğine değinen Yağcı, ekonomik, sosyal etkilerin ve toplum psikolojisinin değişen dengeleri yeniden yapılandırmasının da bir süreç gerektireceğini bildirdi.

Dünya genelinde 9 milyar kişinin iç turizmde, 1,4 milyar kişinin de uluslararası turizmde seyahat ettiğini anlatan Yağcı, en çok ziyaretçi alan Fransa ile en çok turizm geliri elde eden ABD'nin güçlü bir iç pazara sahip olduğunu dile getirdi.

Yağcı, tatil alışkanlıklarıyla talep yöneliminin yeni parametreler belirleyeceğini belirterek, "Bu süreçte, her dönemde gelişmesi yönünde son derece önem verdiğimiz iç turizm odaklı büyüme, sürdürülebilir turizmin anahtarı olacak. Bu dünyadaki tüm destinasyonlar için de geçerli. Seyahat üzerindeki kısıtlamalar küresel olarak azalmaya başladıkça, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlar iç turizmi büyütmeye odaklanıyor." diye konuştu.

Dünya Turizm Örgütü'ne göre, iç turizmin uluslararası seyahatten daha hızlı geri dönmesinin beklendiğini ifade eden Yağcı, bu durumun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için salgının sosyal ve ekonomik etkilerinden kurtulma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Yağcı, şu anda tüm ülkelerin iç pazarlarını büyütmeye yönelik adımlar attığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Foça Tatil Köyü özelleştirilecek
TURİZM49 yıllığına özelleştirilecek
İngilizlerin 2021'de tatile çıkıp çıkamayacağı belli değil
TURİZMİngilizler bu yıl tatile çıkamayabilir
TUI, Kovid-19 aşısıyla yaz tatili taleplerinin artmasını bekliyor
TURİZMTatil talebine 'aşı' etkisi
Kartalkaya yarıyıl tatili sebebiyle yoğun talep görüyor
TURİZMKartalkaya'da tatil yoğunluğu
Bodrum'a pandemide rekor yatırım - haberler
TURİZMBodrum'a pandemide rekor yatırım!
Turizm yatırımları pandemide devam etti
TURİZMTurizm yatırımları pandemide devam etti
WTFI'dan Türkiye'nin turizm önlemlerine övgü
TURİZMTürkiye'nin turizm önlemlerine övgü
Oda fiyatı döviz cinsi belirlenebilecek
TURİZMYerli turiste dövizle oda satılabilecek
Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı
TURİZM2020'de ziyaretçi sayısı yüzde 69 azaldı
Son dakika: Turizm gelirlerinde koronavirüs düşüşü
TURİZMTurizm gelirleri yüzde 50 düştü