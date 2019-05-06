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TÜROFED Başkanı Ayık: Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi

AA

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, "Yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019'da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak" dedi

Turizm

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019'da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak"

- "2018 yılında gelirdeki iyileşme yüzde 12'inin üzerinde. Bu yıl da buna ilave yüzde 10'un üzerinde bir iyileşmeyi bekliyoruz"

- "Türkiye 50 milyon yabancı misafir ağırlayan bir ülke olacaksa 2019 yılında, 12,5 milyon yerli misafirin de seyahat etmesi, konaklama tesislerinde kalması, tatil yapar hale gelmesi lazım ki İspanya ile aynı seviyede rekabet etme şansımız olsun"

Sürecek..



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