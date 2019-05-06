Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



"Yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019'da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak"



- "2018 yılında gelirdeki iyileşme yüzde 12'inin üzerinde. Bu yıl da buna ilave yüzde 10'un üzerinde bir iyileşmeyi bekliyoruz"



- "Türkiye 50 milyon yabancı misafir ağırlayan bir ülke olacaksa 2019 yılında, 12,5 milyon yerli misafirin de seyahat etmesi, konaklama tesislerinde kalması, tatil yapar hale gelmesi lazım ki İspanya ile aynı seviyede rekabet etme şansımız olsun"



Sürecek..









24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri