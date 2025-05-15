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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Türk futbolunun son 55 yılına Aslan pençesi! - Galatasaray Haberleri

        Türk futbolunun son 55 yılına Aslan pençesi!

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Sarı-kırmızılılar, ligde şampiyonluğa ulaştığı takdirde, son 55 yılda 7. kez bir sezonu 'çifte kupayla' tamamlayacak.

        Giriş: 15.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:19
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray, çifte kupa için geri sayıma geçti.

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        Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması halinde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

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        Cimbom, son 55 yılda 7. kez bir sezonu iki kupayla taçlandırarak tarihi bir başarıya daha imza atacak.

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        1970 yılından bu yana Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 6 sezonda 'duble' yaptı.

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        Son olarak 2018-2019 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Aslan, 6 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayacak.

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        Türk futbolunun son 55 yılında 6 kezle en çok çifte kupa şampiyonluğu yaşayan takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray, bu alanda rakipleriyle arasındaki farkı da açacak.

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        BEŞİKTAŞ 3 KEZ BAŞARDI

        Sarı-kırmızılıların ardından son 55 yılda en çok çifte kupa zaferi elde eden ikinci takım ise Beşiktaş... Siyah-beyazlılar, 1989-1990, 2008-2009 ve 2020-2021 sezonlarında toplam 3 kez olmak üzere hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.

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        FENERBAHÇE'NİN ÇİFTE KUPA HASRETİ 42 YILA ÇIKACAK

        Fenerbahçe ise son 55 yılda bu başarıyı sadece 2 kez gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 1983 yılından bu yana hiçbir sezonu çifte kupayla tamamlayamadı.

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        1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında iki kupayı birden kaldıran Trabzonspor'un da çifte kupa hasreti 41 yıla çıktı.

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