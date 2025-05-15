Türk futbolunun son 55 yılına Aslan pençesi!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Sarı-kırmızılılar, ligde şampiyonluğa ulaştığı takdirde, son 55 yılda 7. kez bir sezonu 'çifte kupayla' tamamlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray, çifte kupa için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması halinde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.
Cimbom, son 55 yılda 7. kez bir sezonu iki kupayla taçlandırarak tarihi bir başarıya daha imza atacak.
1970 yılından bu yana Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 6 sezonda 'duble' yaptı.
Son olarak 2018-2019 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Aslan, 6 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayacak.
Türk futbolunun son 55 yılında 6 kezle en çok çifte kupa şampiyonluğu yaşayan takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray, bu alanda rakipleriyle arasındaki farkı da açacak.
BEŞİKTAŞ 3 KEZ BAŞARDI
Sarı-kırmızılıların ardından son 55 yılda en çok çifte kupa zaferi elde eden ikinci takım ise Beşiktaş... Siyah-beyazlılar, 1989-1990, 2008-2009 ve 2020-2021 sezonlarında toplam 3 kez olmak üzere hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.
FENERBAHÇE'NİN ÇİFTE KUPA HASRETİ 42 YILA ÇIKACAK
Fenerbahçe ise son 55 yılda bu başarıyı sadece 2 kez gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 1983 yılından bu yana hiçbir sezonu çifte kupayla tamamlayamadı.
1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında iki kupayı birden kaldıran Trabzonspor'un da çifte kupa hasreti 41 yıla çıktı.