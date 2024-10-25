Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türk Hava Yolları 2. pilot yetiştirme ake-Off Cadet Programı başvuru tarihleri, şartları, eğitim süresi

        THY yeni mezun yetiştirme programı Take-Off Cadet Programı başvuruları bugün bitiyor

        Türk Hava Yolları, 2. pilot yetiştirmek için yeni mezun öğrencilerden alım yapacağı Take-Off Cadet Programını bugün sonlandırıyor. İstenen şartları sağlayan adaylar, iki senelik teorik ve uygulamalı olmak üzere kapsamlı bir eğitim görecek. İşte, THY Take-Off Cadet Programı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk Hava Yolları'nın başlattığı yeni mezun programı Take-Off Cadet için başvurular bugün tamamlanıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa kabul edilen adaylar, iki senelik bir eğitimden geçtikten sonra 2. pilot olarak THY'de işe başlayacak. İşte, THY Take-Off Cadet programı hakkında tüm detaylar...

        2

        THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

        THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 25 Ekim 2024, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.

        3

        2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

        Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

        4

        THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

        - T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

        - En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

        *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

        *Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

        - 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

        - Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        5

        - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

        - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

        - Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

        - Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

        - Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

        - Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!