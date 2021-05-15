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Türk işadamlarına Kırgızistan'dan yatırım daveti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk işadamlarını Kırgızistan’a yatırıma çağırdı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Caparov iki ülke arasındaki ticaret cirosunu 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini vurguladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu da kalkınma için sanayinin geliştirilmesindeki ihtiyaca dikkat çekti. Caparov, "Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük ticaret ve ekonomik ortaklarından biridir" dedi

Türk işadamlarına Kırgızistan'dan davet
HABERTURK.COM

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, bir dizi temas ve ziyaret için Kırgızistan’a giden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti. Caparov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde, "Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük ticaret ve ekonomik ortaklarından biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov görüşmede, ticaret, ekonomi ve yatırım konularında ülkelerin hükümetleri arasındaki bağları güçlendirme ihtiyacı olduğunu vurgularken, Kırgızistan'ın yatırım çekmek için sarf ettiği gayretlerden söz etti. Türk iş adamlarını Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet eden Caparov, faaliyetlerin tam güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

'HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET'

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunu yılda 1 milyar dolara çıkarma hedefine vurgu yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı, bunu yakalayabilmek için tarafların her türlü çabayı göstereceğine inandığını söyledi. Caparov, "Endüstriyel iş birliğini genişletmeye, kamu-özel ortaklıkları ve tarım sektörünü geliştirmeye, ayrıca madencilik ve hafif sanayi, hidroelektrik, turizm ve diğer ortak ilgi alanlarını hedefleyen projelere odaklanıyoruz” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. TOBB'un çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın daha etkin olması gerektiğini ve bu konuda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın insan potansiyeline değinerek ülkenin kalkınması için sanayinin geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Kırgızistan programı çerçevesinde Yatırım Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Kabine Başkanı Ulubek A. Maripov ile de görüştü. Hisarcıklıoğlu’na bu temaslar sırasında Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan eşlik ederek destek verdi.

TOBB’un Kırgızistan heyetinde; Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil S. Konukoğlu da yer aldı.

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