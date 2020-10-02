Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan esnek çalışmanın yaygınlaştırılacağına ilişkin tedbirlerini değerlendirdi.

Türkiye’nin gündeminde Kovid-19 salgını sonrası ekonomik ve sosyal açıdan toparlanma ve olumsuz şartların ortadan kaldırılmasının bulunduğunu belirten Atalay, çalışanlar açısından iş ve gelir güvencesinin öncelikli olduğunu vurguladı. Atalay, işsizliği önlemek ve istihdamı artırmak için uygulanması öngörülen tedbirlerin işçilerin haklarını yeniden tartışmaya açmaması gerektiğini kaydetti.

“SOSYAL DİYALOGLA GÖRÜŞÜLMELİ”

Programda, işgücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi’nin hayata geçirileceğinin ifade edildiğini belirten Atalay, bu tedbirler arasında “25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için daha esnek koşullar sağlanmasının” öngörüldüğünü anımsattı. Programda ayrıca, “esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanacağının” belirtildiğini kaydeden Atalay, şöyle devam etti:

“Esneklik konusu öncelikle işçi-işveren arasında sosyal diyalogla görüşülmesi gereken konuların başındadır. Bu konuda bazı ortak ilkelerin ve ortak yaklaşımların belirlenmesinin önemi bulunmaktadır. Bunların başında da iş mevzuatında yıllardır var olan işçi haklarında geriye gidişin olmamasıdır. Kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakkının korunması temel ilkemiz olacaktır

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Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik krizin yaşandığı çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorun, bu kriz ortamında çalışanların işinin korunmasıdır. Daha fazla ve daha iyi iş sağlamak konusunda var olan sıkıntılar salgın döneminde yaygınlaşan işsizlik ve yeni iş imkanları sağlanmasında yaşanan sıkıntıyla giderek zorlaşırken, krizden çıkış yolu çalışanların hak kayıplarında aranmamalıdır. Çalışanların yüzde 87’sinin örgütsüz, yaklaşık yüzde 34’ünün kayıt dışı olduğu ülkemizde bu sorunların çözülmeden çalışma hayatında esnek bir düzene geçilmesi iş barışını olumsuz yönde etkileyecektir.

Ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlığını sürdürmesi ve büyümesi düşük işgücü maliyeti ve dolayısıyla işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi politikalarıyla başarılı olamaz.”