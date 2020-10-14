Türk Kızılayın Azerbaycan'a gönderdiği yardım, Bakü'de yetkililere teslim edildi

AA

Konvoyu Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Kızılayı Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade ve diğer yetkililer karşıladı.

Yardım malzemeleri, daha sonra çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillere ulaştırılmak üzere Azerbaycan Kızılayın deposuna konuldu.

- "Destek vermeye devam edeceğiz"

Büyükelçi Özoral, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında bulunduklarını söyledi.

"Azerbaycan'a her türlü destek vermeye devam edeceğiz" diyen Özoral, Türk Kızılayın gönderdiği insani yardımın da bu desteğin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Özoral, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Türk halkının ve devletinin Azerbaycan'a olan kardeşlik borcunun bir gereğidir. Bunu kardeşlerimize yardım etmek maksadıyla yapıyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki; Azerbaycan bu davasında sonuna kadar haklıdır.

1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı, 30 yıldır göçmen durumundadır. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Burada ortaya çıkan insani yaraların sarılması konusunda da Azerbaycan'a elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Azerbaycan Kızılayı Başkan Yardımcısı Esgerzade, Türk Kızılayın her zaman Azerbaycan'a destek verdiğini ifade etti.

1990'lı yıllarda Türk Kızılayın Dağlık Karabağ göçmenleri için çadır kampları kurduğunu ve 10 yıl giderlerini karşıladığını hatırlatan Esgerzade, tüm destekler için teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılay Uluslararası Politikalar ve Paydaşlar Direktörü Kaan Saner, bu konvoyun öncü olduğunu, bölgede ihtiyaç tespiti yaptıktan sonra yardımları sürdüreceklerini ve bunun için de bir ulusal yardım kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

250 adet 16 metrekarelik, 6 kişinin barınabileceği afet çadırı, 3 bin battaniye, 500 yatak, 288 mutfak seti, yaklaşık 1,2 milyon liralık insani yardım malzemesini taşıyan 4 tır, 9 Ekim'de Ankara'dan yola çıkmıştı.