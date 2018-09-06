Türk Lirası'ndaki değer kaybı Kuzey Kıbrıs'ı da etkiliyor: Tüm maliyetlerim birkaç haftada yüzde 50 arttı
Türk Lirası'nın bu yıl yüzde 40'ın üzerinde değer yitirmesi, Kuzey Kıbrıs'ta da etkisini hissettiriyor. Fransız haber ajansı AFP, TL'nin geçerli para birimi olduğu Kıbrıs ekonomisinin sıkıntıya girdiğini, Kıbrıslı Rumların ise başta benzin olmak üzere ucuz ürün için Kuzey'e geçtiğini yazıyor.
06.09.2018 - 15:51 | Güncelleme:
Türk Lirası'nın bu yıl yüzde 40'ın üzerinde değer yitirmesi, Kuzey Kıbrıs'ta da etkisini hissettiriyor.
Fransız haber ajansı AFP'nin Lefkoşa'dan geçtiği haberde, Kuzey Kıbrıs'ta geçerli olan para biriminin TL olduğu anımsatılıyor ve Kuzey Kıbrıslıların maliyetlerdeki artıştan dolayı endişeli olduğu ifade ediliyor.
AFP'ye konuşan Kuzey Kıbris Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, "Bu durum bizim gibi bir ekonomi için çok çok zor. Yaşananlar bizim çıkardığımız bir kriz değil" diyor.
Limanları uluslararası ticarete kapalı olan Kuzey Kıbrıs'ın tek ticaret ortağı ise Türkiye. 2003 yılında Birleşmiş Milletler'in gözetiminde açılan yeşil hat sayesinde bölünmüş olan adada çift yönlü geçişler başlamıştı.
AFP haberinde TL'deki değer kaybının Kıbrıs Rumları için bir fırsata dönüştüğü ifade ediliyor ve "Kıbrıs Rumları kuzeye akın ederek arabalarının benzin depolarını ucuza dolduruyor. Lefkoşa'da benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları görmek mümkün" deniyor.
Güney Kıbrıs'ta bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 1,47 Euro'ya yani bugünkü kurla yaklaşık 11.40 TL'ye kadar çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'ta iseaynı benzinin litresi 4,97 TL'den satılıyor.
AFP'ye konuşan benzin istasyonu işletmecisi Mustafa Demdelen, "Türk müşterilerden çok Rum müşterilerim var... Bazıları ilk kez geliyor. Satışlarımız yüzde 50-60 arttı" diyor.
'Tüm maliyetlerim birkaç haftada yüzde 50 arttı'
Ancak Kıbrıslı Rumların kuzeye akının da Kuzey Kıbrıslılar için sadece küçük bir teselli olduğu ifade ediliyor.
AFP'ye konuşan Kuzey Kıbrıslı bir kafe işletmecisi olan Mehmet, "Tüm maliyetlerim son birkaç haftada yüzde 50 arttı. Birikimlerim de değerinin yarısını yitirdi" diyor.
Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ekonomide nakit akışını sürdürebilmek adına bazı önlemler aldıklarını ifade ediyor.
Alınan tedbirler arasında tüketim ve konut vergilerinde indirim ile yabancı konut yatırımcılarına verilen teşvikler de var.
Hükümet kamu harcamalarında gelecek 6 ay için yüzde 20'lik bir tasarruf üzerinde anlaştı ve kamu çalışanları sendikalarıyla da fazla mesai ücretlerinin yüzde 15 azaltılması konusunda uzlaşıya varıldı.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı ilaç sıkıntısına yol açıyor mu?
Hangi şirketler borcunu yeniden yapılandırma sürecine girdi?
Economist: Arjantin Pesosu ve Türk Lirası için yine zor bir hafta
Guardian: 'Türk Lirası'ndaki krizi İstanbul'un siluetinde görmek mümkün'
'Yardım isteyebileceğimiz bir yer yok'
Ancak AFP, "Alınan önlemlere rağmen konut ya da otomobil gibi yüksek bedelli ürünler için fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve Kuzey Kıbrıslıların alım gücü bu ürünleri almaya yetmiyor" diyor.
AFP'ye konuşan Yakın Doğu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Doçent Doktor Erdal Güryay, "Bu krizle baş edebilmemiz mümkün değil" diyor ve Türk Lirası'nın Türkiye'nin Merkez Bankası tarafından basıldığını, faiz oranlarının da Türkiye'de belirlendiğini hatırlatarak "Elimizde hiçbir araç yok ve yardım için gidebileceğimiz başka bir yer de yok. Çünkü tanınan bir devlet değiliz. Krizin KKTC'ye etkileri Türkiye'ye etkilerinden çok daha fazla" diyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı Kuzey Kıbrıs'ı da etkiliyor: Tüm maliyetlerim birkaç haftada yüzde 50 arttı/turk-lirasi-ndaki-deger-kaybi-kuzey-kibris-i-da-etkiliyor-tum-maliyetlerim-birkac-haftada-yuzde-50-artti-21314262131426
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.