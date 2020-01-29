Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde 7 Ekim'de başlayan müzakereler uzlaşıyla sonuçlandı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, işveren tarafıyla dün saat 19.30'da MESS Genel Merkezi'nde bir araya geldiklerini ve sabaha kadar süren görüşmelerde anlaştıklarını belirtti.

Metal işçisinin bir kör kuruşunu bile masada bırakmadıklarını, sendikal hayatta yine önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşmeyle ilgili şu detayları paylaştı:

"Değerli üyelerimiz, son derece zorlu ve çetin geçen 48 saatlik bir müzakere sürecinin ardından karşınızdayım. 7 ekim 2019 gününden başlayarak, bu sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplu sözleşme mücadelemiz, son derece önemli kazanımlarla sona ermiştir.

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 2019-2021 dönemi mess grup toplu iş sözleşmesi için, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Sizlerin de anketlerle katkıda bulunduğunuz ve bizi yönlendirdiğiniz bu sürecin sonunda, taslağımızı hazırladık ve işveren sendikası mess’e ilettik.

Ardından gerçekleştirdiğimiz beş oturumda sonuç alamayınca, uyuşmazlık zaptını tuttuk ve masadan kalktık. Bunun nedeni, bir yandan mess’in bize dayattığı kazanılmış haklarımıza yönelik talepler diğer yandan bize önerdiği altı aylık yüzde 6.05 oranındaki zam teklifiydi.

Bunları kabul etmediğimizi söyleyerek masayı terk ettik. Resmi arabulucu sürecinin ardından, mess’in zam teklifini yüzde 8’e çıkarması ve kazanılmış haklarımıza yönelik ısrarını sürdürmesi üzerine, yeniden masayı devirdik ve 15 ocak günü grev kararımızı aldık.

Sizleri her aşamada ayrıntılı olarak bilgilendirdik ve ardından 19 ocak günü, son yıllarda ülkemizin gördüğü en büyük işçi mitinginde, bursa’da buluştuk. Siz değerli üyelerimizin, mitinge olağanüstü katılımı ve bize verdiğiniz büyük destek masada elimizi güçlendirdi. MESS'in bize önerdiği yüzde 10’luk yeni teklifi, işte bu güçle bir kez daha reddettik ve kazanılmış haklarımız masada durduğu sürece, artık müzakere yapmayacağımızı söyledik.

Değerli kardeşlerim, kararlı duruşumuzu gören mess yönetimi, bizi bir kez daha masaya çağırdı. Bildiğiniz gibi, 27 ocak akşamı saat 17’de işveren sendikası mess ile müzakerelere yeniden başladık. Gece 23’e kadar süren görüşmeler sonucunda, MESS'in;

-Üç yıllık sözleşme,

-Esnek çalışma,

-İkramiyelerde kıstalyevm,

-Deneme süresi ve denkleştirme,

-İstirahat izin ücretlerini ödememe

-işçi çocuklarına staj yaptırmama gibi önerilerini bir kez daha kabul etmedik ve müzakere sonunda bunları masadan çektirdik. Ancak ücrete ilişkin maddelerde anlaşma sağlayamadık ve yeniden masadan kalktık.

Dostlarım, dün akşam saat 19.30’da mess genel merkezinde bir araya geldik. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çetin bir müzakere ve mücadele sonucunda, masadan sizlerin beklentilerinin de üzerinde bir kazanımla, el sıkışarak ayrıldık. Sizlere verdiğimiz söz gereğince, metal işçisinin bir kör kuruşunu bile masada bırakmadık. Yine tarih yazdık, yine kazandık…

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, işyerlerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar, başka işkollarında çift haneye bile ulaşamadan biten sözleşmeler dikkate alındığında, elde ettiğimiz kazanım, bizim için yeni bir zafer olmuştur.

Bildiğiniz gibi ülkemizde; memurlar ve memur emeklileri yüzde 4 + 4, işçi emeklileri yüzde 5 + 5, kamu işçileri yüzde 8 + 4, tekstil grup sözleşmesi yüzde 8 + enflasyon, türk hava yolları sözleşmesi yıllık yüzde 12, tüpraş gibi dev bir kuruluş, yüksek hakem kurulunda yüzde 6 oranında zam alırken, biz toplamda ilk altı ay için yüzde 18.49 oranında bir zaferin altına imza attık. İnanıyorum ki bu imza, geçen sefer elde ettiğimiz yüzyılın sözleşmesinin taçlandırılması olmuştur.

Sözleşmenin ayrıntılarına gelince, sizlere sözleşmenin ilkeleri konusunda bazı sözler vermiştim. ilk olarak; bu sözleşmenin kesinlikle iki yıllık olacağını belirtmiştim. ayrıca, kazanılmış haklarımızı masada tartışmayacağımızı ısrarla vurgulamıştım. İyileştirme alacağımızı, herkese iyi bir yüzdeli zam alacağımızı, ve sosyal haklarda iyi bir artış sağlayacağımızı söylemiştim. Bugün, verdiğim bu sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve huzuruyla karşınızdayım.

Değerli kardeşlerim, bu sözlemenin getirisini sizlere şu şekilde açıklamak istiyorum: 1 eylül 2019 tarihi itibariyle, 12 tl’nin altında olan saatlik ücretlere, 12 tl’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme alınmıştır. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır.

İkinci altı ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6’nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk altı aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18.49, Birinci yıl için toplam değeri, ortalama yüzde 25.50 olmuştur.

Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir.

Değerli arkadaşlarım, Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır.

Kimse bizim sözleşmemizi yüksek hakeme gönderemez dedik, göndertmedik. Grev ertelense de çaresiz değiliz dedik, çare ürettik. Üç yıllık sözleşmeyi çöpe attık, iki yıllık bağıtladık. İyileştirme hakkımız dedik, aldık.

İkramiyeler kıstalyevm esasına dayalı olacak dediler, kabul etmedik. Denkleştirmeyi asla kabul etmedik. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sözleşme başta da söylediğim gibi, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır.

Altı aylık enflasyonun 6.05 olduğu koşullarda, yüzde 18’i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12.44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı.

Değerli arkadaşlarım, bu süreçte işyerlerinde, sokaklarda, caddelerde, kent meydanlarında, yağmur çamur demeden direndiniz. Sendikanızın arkasında durdunuz. Gösterdiğiniz olgunlukla işçiyi işverene, işvereni işçiye düşman etmediniz.

"ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte büyük emek sarf eden şube başkanlarımıza, şube yönetimlerimize, baştemsilci ve temsilcilerimize, ünite temsilcilerimize ve kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu sürecin başından bu yana bizi yalnız bırakmayan, sesimize ses olan değerli basın emekçilerine, özellikle müzakerelerin son aşamasında bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren mess yönetimine de teşekkür ediyorum.

Aldığınız bu paralar sizlere ananızın ak sütü gibi helaldir. çoluk çocuğunuzla, ailenizle huzur içinde harcamanızı diliyorum. Bundan sonra sizlerden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum. ekmeğimizi daha da büyüteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok kazandıracağız, sonunda da yine biz kazanacağız. hepinizi saygılarımla selamlıyorum.