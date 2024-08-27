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        Haberler Ekonomi Sigorta Türk Nippon Sigorta Belgrad’a seyahat gerçekleştirdi   - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon Sigorta Belgrad’a seyahat gerçekleştirdi  

        Türk Nippon Sigorta 2023 yılında düzenlediği üretim kampanyasında ödül kazanan acentelerini Belgrad Seyahati ile ödüllendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:27
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        Türk Nippon acentelerini ödüllendirdi
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        Her yıl olduğu gibi bu yıl da acentelerinin motivasyonunu üst noktada tutmaya gayret gösteren Türk Nippon Sigorta 2024 yılının ilk gezisini Belgrad’a gerçekleştirdi. Acenteleri için motivasyon kampanyalarına devam edecek olan Şirket 2024 yılında da yeni kampanyalar ve buna bağlı geziler yapmaya devam edecek.

        Acentelerini en önemli iş ortakları olarak gördüklerini ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. 2023 yılı sonunda yaptığımız üretim kampanyamız neticesinde kazanan acentelerimize Belgrad, Karadağ ve Dubai lokasyonları için taahhüt etmiştik. Bu gezilerin ilk durağı olan Belgrad gezisini 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen 3 günde birçok yeni yer görme imkânımız oldu. Seyahatlerimizin bize kattığı en önemli kazanç ise acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalamamızdı. Bu da bizi hızlı aksiyon alma konusunda avantajlı bir hale getiriyor. Acentelerimizi her daim ön planda tutuyor ve özel kampanyalar yapıyoruz. İlerleyen yıllarda da bu stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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        'BAŞARI, KAZANDIĞINI PAYLAŞMAKTIR'

        Başarı kazandığını paylaşmaktır ilkesi ile hareket ettiklerini ve bu işin bir ekip işi olduğunu ifade eden Pamukçu, "Güçlü acente ağımız sayesinde sene başında belirlediğimiz hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Şirketimiz ve acentelerimiz bir bütün halinde çalışarak güzel performans sergilediler. Gerçekleştirdiğimiz bu geziyle performansımızı ödüllendirdik. Bu güzel ekibin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

        31 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında Belgrad’a gerçekleştirilen gezi kapsamında Türk Nippon Sigorta acenteleri keyifli anlar yaşadı. İlk gün gerçekleştirilen panaromik şehir turuyla acenteler Belgrad şehrini daha yakından tanıma imkânı bulurken,2 gün yapılan Karloviçi ve Novisad turuyla da Sırbistan’ın en önemli lokasyonlarından iki tanesini görme imkânı buldu.

        Gezinin son gününde ise Türk Nippon Sigorta Acenteleri dünyanın en önemli bilim adamlarından Nikola Tesla için yapılan müze ziyareti sonrasında Zemun ve Avala’yı gezerek geziyi tamamladılar.

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        #sigorta
        #Türk Nippon
        #Baturalp Pamukçu
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